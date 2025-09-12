Пенсия в СССР: Сколько денег выдавали, какой был пенсионный возраст, когда ввели выплаты

В 2018 году в России подняли пенсионный возраст. Это может быть даже хороший знак — люди стали жить дольше. Если в 2005 году ожидаемая продолжительность жизни составляла всего 65 лет, то в 2023 году это уже 73 года. Россияне прибавили к своей жизни восемь лет, лишними они точно не будут. При этом в Госдуме предлагают снизить возраст для повышенной пенсии до 70. Сейчас она доступна только тем, кто дожил до 80 лет. Кстати, пенсия существовала даже в Российской империи, но получали её единицы, надо было для таких выплат поработать госслужащим или военным. Поэтому мы и вспоминаем Советский Союз, ведь именно там появилась пенсия для всех трудящихся.

Когда в СССР появилась пенсия

В СССР пенсия появилась относительно рано. Почти сразу после Гражданки. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Владимир Саяпин

Как мы помним, пенсия была ещё в Российской империи, но получали её немногие. Сначала — только государственные и военные чины в отставке. Потом пенсионное обеспечение коснулось и рабочих самых успешных заводов. Крестьяне, например, на пенсию не выходили. Стариков должна была обеспечивать семья или община. Но вот незадача — с 1918 года обычные крестьянские деревни начинают потихоньку замещаться колхозами. Что же было дальше?

Что было во времена НЭПа

Впервые СССР ввёл пенсионное обеспечение в 1924 году, на второй год своего существования. Оно касалось только учителей и преподавателей институтов. Подвижки были и в 1928 году, но повезло тогда тоже немногим: пенсии ввели только для рабочих горнорудной и текстильной промышленности. Таких трудяг государство обеспечивало, выплачивало «пособие по старости». О пенсиях для госслужащих, пожалуй, тогда речи пока не шло, уж очень молодым было государство. А те, кому выплачивала пенсии Российская империя, вообще проходили по классу «враги пролетариата». Царские пенсии отменили сразу же после революции. Центрального пенсионного фонда государство не создало. Так что пенсии были доступны либо на основе страховых взносов от предприятий, либо на основе общественной взаимопомощи. Так что Новая экономическая политика отметилась не только толпами беспризорников, но и довольно шатким положением пенсионеров.

Что было при Сталине

Что было при Сталине? Какие пенсии мы потеряли, какие — обрели? Сейчас расскажем. Фото © ТАСС / Фёдор Кислов

Через два года после образования СССР, в 1924 году, Ленин умер и был забальзамирован. На его тело до сих пор можно посмотреть в мавзолее. Но условное десятилетие НЭПа всё прошло под знаком внутрипартийной борьбы. Сталин, генсек ЦК РКП(б), в связке с Каменевым и Зиновьевым выступал против другого старого революционера, Троцкого. Последний отметился преданностью идее мировой революции и поведением во время Первой мировой, когда на Брестских переговорах сказал следующее: «Мир не подписываем, выходим из войны, армию полностью демобилизуем». После этого пришлось ещё четыре года выбивать из страны Белую гвардию вместе с иностранными войсками, бросаться с легендарными, но примитивными тачанками на инновационные британские танки. Чисто по-человечески его противников можно было понять.

Фактически к новому десятилетию главой СССР стал Иосиф Сталин. И уже в 1930 году вышло «Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию». В 1932 году установили пенсионный возраст. Кстати, средняя продолжительность жизни тогда составляла 39 лет. Так что, с одной стороны, можно утверждать, что Сталин подарил нам пенсии. А с другой стороны, большую часть населения Союза он всё-таки оставил без пенсий. Это были недавно коллективизированные крестьяне, они не имели доступа к своим паспортам и работали в колхозах за трудодни. Ни денег, ни свободы передвижения, ни денежных пособий по старости этому классу не полагалось. Пенсий у колхозников не было.

Закон СССР «О государственных пенсиях»

Уже после смерти Сталина вышел обновлённый закон СССР «О государственных пенсиях». Фото © Фотохроника ТАСС

Сталин умер в 1953 году. На его похоронах была ужасная давка, вождь был сначала забальзамирован, а потом развенчан и похоронен. Посмотреть на него в Мавзолее в 2025 году не получится. Зато уже через три года, в 1956 году, при Никите Хрущёве, был принят закон СССР «О государственных пенсиях». Это был следующий виток развития пенсионной системы в стране. Закон чётко объяснял, кто имеет право на пенсию, с какого возраста её платить, какой должен быть трудовой стаж, что делать при потере кормильца. А ещё — определял, какую часть зарплаты отправлять в пенсионный фонд и сколько надо пенсионерам платить. Это был предпоследний шаг к универсальной пенсионной системе, и порядок начисления выплат по старости был прописан чётко и подробно. А ещё — закон был справедливым.

Пенсии для колхозников

Но даже закон СССР «О государственных пенсиях» дискриминировал важную часть советских граждан — колхозников. О пенсиях для этой категории населения задумались только в 60-е. В 1964 году вышел «Закон о пенсиях и пособиях членам колхозов». Это был финальный штрих. Теперь пенсионная система в СССР была действительно универсальной и справедливой. В принципе, общие пенсионные законы мало чем отличаются от системы 1964 года даже сейчас. Но деньги стали другими, да и возраст поменялся.

Какой пенсионный возраст был в СССР

В СССР был справедливый пенсионный возраст. До него можно было дожить. Даже без «лайфхаков». Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

Пенсионный возраст был установлен в СССР ещё при Сталине, в 1932 году, и с тех пор не менялся. Развал Союза не смог его изменить. В нулевые пенсионный возраст оставался таким же, как и в 32-м. Это были 60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин. Было забавно узнать, что в 1932 году средняя продолжительность жизни в СССР держалась на уровне 39 лет. Но в 1956 году ситуация изменилась — советские граждане стали доживать до 66 лет. Тот самый закон СССР «О государственных пенсиях» даже давал поблажку людям, которые работали на вредных производствах или в шахтах. Мужчины могли уйти на пенсию в 50 лет, женщины — в 45. Если должность считалась не вредной, а просто тяжёлой, мужчин отпускали в 55, женщин — в 50. Такой пенсионный возраст держался до 2018 года. Он даже СССР пережил.

Сколько денег платили пенсионерам в СССР

В СССР национальная валюта была крепка, а пенсии — обильны. Но всё равно меньше, чем зарплаты. Фото © РИА Новости / Виктор Чернов

Минимальный размер пенсии по старости составлял 50 рублей. Максимальный — 120 рублей. Это в месяц, естественно. В 50-е и 60-е особо отличившиеся граждане, партийцы, артисты, герои и прочие строители коммунизма могли получить персональную пенсию союзного значения, это уже 200 рублей в месяц. Были ещё республиканского значения — те же 120 рублей, и местного значения — 60 рублей. А в 1977 году такие выплаты увеличили: 250 рублей вместо 200 — союзная, 160 рублей — республиканская и 140 рублей — местная. Так и оставалось вплоть до распада Советского Союза в 1991 году.