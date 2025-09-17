«Мама задерживается»: Стали известны последние слова Наговициной, переданные с пика Победы
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram / natalina_1022
Стали известны последние слова альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров. По словам её подруги Лии Поповой, любительница гор обратилась к сыну — 27-летнему Михаилу.
«Её последние слова были: «Передайте Мише, что мама задерживается», — рассказала Попова в эфире телепередачи «Новые русские сенсации» на НТВ.
Напомним, 12 августа Наталья Наговицина сломала ногу и застряла на склоне пика Победы. Все попытки эвакуации альпинистки оказались безуспешны. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к россиянке смогли отправить дрон — признаков жизни Наталья так и не подала. Операция по спасению Наговициной официально завершена, а извлечение тела станет возможным только весной из-за сложных погодных условий.