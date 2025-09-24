Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 сентября, 07:11

«Шаг навстречу»: Политолог предсказал реакцию Трампа на заявление Путина о ДСНВ

Политолог Дудчак: Трамп оценит заявление Путина о ДСНВ как шаг навстречу

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Несмотря на некоторые позитивные продвижения в отношениях с США, расслабляться нам преждевременно, заявил политолог Александр Дудчак, коммутируя заявление президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам эксперта, администрация Дональда Трампа производит впечатление более здравомыслящей, однако американский лидер соблюдает договорённости лишь до тех пор, пока они ему выгодны.

«С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнёт навстречу», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Тем не менее конкретного прогресса после прихода к власти Трампа пока не наблюдается, поэтому ситуацию стоит оценивать спокойно, уверен собеседник «Радио 1». Он также отметил, что остаются нерешёнными ключевые вопросы: не возвращена украденная дипломатическая собственность РФ, санкции не отменены, а поставки вооружений на Украину продолжаются, хоть и через посредников.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова соблюдать ограничения ДСНВ в течении ещё одного года после 5 февраля 2026 года, однако для этого США должны пойти на аналогичные шаги. Дональд Трамп уже ознакомился с предложением Путина по ДСНВ. Позже Кремль жёстко предупредил США насчёт ДСНВ.

