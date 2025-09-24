«Шаг навстречу»: Политолог предсказал реакцию Трампа на заявление Путина о ДСНВ

Несмотря на некоторые позитивные продвижения в отношениях с США, расслабляться нам преждевременно, заявил политолог Александр Дудчак, коммутируя заявление президента России Владимира Путина по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). По словам эксперта, администрация Дональда Трампа производит впечатление более здравомыслящей, однако американский лидер соблюдает договорённости лишь до тех пор, пока они ему выгодны.

«С нашей стороны это очередной шаг навстречу. Это не испортит отношения, я думаю, что вторая сторона оценит и шагнёт навстречу», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Тем не менее конкретного прогресса после прихода к власти Трампа пока не наблюдается, поэтому ситуацию стоит оценивать спокойно, уверен собеседник «Радио 1». Он также отметил, что остаются нерешёнными ключевые вопросы: не возвращена украденная дипломатическая собственность РФ, санкции не отменены, а поставки вооружений на Украину продолжаются, хоть и через посредников.