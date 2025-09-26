Пашинян ожидал встречи с Путиным в Кремле почти до часу ночи
Президент России Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, но последнему пришлось ждать аудиенции до часу ночи, пока российский лидер завершит все предыдущие переговоры. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«У нас всегда есть о чём поговорить, несмотря на то что мы недавно вроде как и виделись, но тем не менее мы очень рады вас видеть в Москве», — сказал Путин премьеру Армении.
С российской стороны на переговорах также присутствовали вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента России Юрий Ушаков, замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский. Со своей стороны Пашинян выразил благодарность Кремлю за предложение посетить международный форум World Atomic Week (Всемирная атомная неделя), который проходит в Москве. Премьер добавил, что Ереван продолжает партнёрство с РФ по вопросу работы Армянской атомной электростанции до 2036 года.
«Действительно, наши отношения планомерно развиваются. <...> И конечно же, повестка в наших отношениях очень богатая, и всегда, действительно, у нас есть много чего обсуждать», — сказал Пашинян.
Вчера у Путина был загруженный день. Утром глава государства побывал на ВДНХ, где проходит международный форум World Atomic Week. После этого российский лидер начал серию переговоров в Кремле. Он увиделся с премьер-министром Эфиопии, исполняющим обязанности президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
