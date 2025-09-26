Визитка Блока и фотоаппарат НКВД: Как петербуржец зарабатывает на самых необычных винтажных вещах Оглавление Металлоискатель и дача: С чего всё началось Коллекция и «кубометр» старых писем и открыток Умение «видеть» ценности в простых вещах Визитка Блока и фотоаппарат НКВД в виде пуговицы: самые необычные вещи в коллекции Чем отличаются письма XIX века от современных сообщений Александр Поляков из Петербурга вот уже 13 лет собирает и продаёт ретро-предметы. В его коллекции — тысячи писем, редкие открытки, визитка Блока и даже шпионский фотоаппарат. Life.ru рассказывает, как хобби стало смыслом жизни. 26 сентября, 15:00 Обложка © Из личного архива Александра Полякова

Восьми магазинов и десятков тысяч артефактов хватило бы на целый музей, но для 41-летнего петербуржца Александра Полякова это прежде всего хобби, переросшее в дело жизни. Он начинал с поисков старых вещей с помощью металлоискателя на даче, а сегодня хранит у себя кубометр старых писем, открыток и конвертов, которые покупают коллекционеры и музеи. Среди его находок — визитка Александра Блока, шпионский фотоаппарат НКВД и сотни предметов, через которые оживает ушедшая эпоха. Александр рассказал Life.ru о том, как увлечение старыми вещами превратилось в сеть магазинов и что для него значит держать в руках подлинные артефакты прошлого.

Металлоискатель и дача: С чего всё началось

Александр Поляков, 41-летний коллекционер и предприниматель из Санкт-Петербурга, хорошо помнит момент, когда его жизнь круто изменилась. 13 лет назад после трёх лет на нелюбимой работе он уволился, купил металлоискатель и уехал на дачу искать старинные вещи. После работал в магазине металлоискателей, экспериментировал с подводным прибором и собирал личную коллекцию дореволюционных вещей, найденных на пляже. «Разные серьги, кулоны, перстни, которые теряли люди ещё 120, 130, 150 лет назад. Я в них стал разбираться. У меня скопилось их очень много. И стал носить в антикварный магазин, продавать. Так потихонечку у меня накопился какой-то запас», — вспоминает Александр.

Со временем накопленный опыт и страсть к старине подтолкнули коллекционера открыть собственный магазин в Гатчине. Изначально он планировал продавать лишь собственные находки, но вскоре к нему выстроилась очередь людей, готовых расстаться и продать вещи из домашних сундуков и чердаков. Так небольшое увлечение обернулось делом всей жизни: за 13 лет он создал сеть магазинов, где забытые предметы прошлого находят новых владельцев — будь то коллекционеры или просто ценители уюта с историей.

Коллекция и «кубометр» старых писем и открыток

Сегодня в распоряжении Александра — восемь магазинов, где хранятся тысячи раритетных вещей. Часть коллекции он держит и дома, тщательно упорядочивая находки и приобретения. По словам Александра, его коллекция насчитывает 3–4 тысячи уникальных экземпляров, а старых писем, открыток, марок и конвертов накопился целый «кубометр». «Всё это я упорядочиваю. Какую-то часть вывожу на выставки, продаю. У меня покупают коллекционеры, краеведы, просто любители открыток и старых писем. Очень часто покупают музеи, особенно письма Великой Отечественной войны», — рассказывает коллекционер.

Он также вспоминает, как однажды у него приобрели снимок дворника Гатчинского дворца, и теперь он вновь занял своё место в музейном фонде города.

Умение «видеть» ценности в простых вещах

По словам Александра, умение различать ценность писем и старинных предметов он выработал годами практики. Сначала он нередко продавал редкие документы слишком дёшево, лишь позже узнавая их настоящую стоимость. Но за десять лет постоянных продаж, общения с коллекционерами и музейными специалистами у него появилась «насмотренность» — способность сразу выделить из сотен похожих экземпляров действительно редкую находку.

Сегодня, держа в руках письмо или открытку, коллекционер понимает, кто станет её будущим владельцем и на что обратить внимание при оценке. По его словам, 70 процентов вещей повторяются и хорошо знакомы, но именно благодаря этому он мгновенно может заметить необычный предмет, который заслуживает особой цены.

Визитка Блока и фотоаппарат НКВД в виде пуговицы: самые необычные вещи в коллекции

Источником большинства раритетов для Александра становятся сами люди: кто-то случайно находит старые открытки или фотографии у себя дома и приносит их в магазин, а кто-то откликается на его объявления о скупке. Коллекционер готов платить хорошие деньги за архивы, плакаты, марки, ёлочные игрушки или афиши, которые затем находят новых ценителей.

«Стоит ли это каких-то денег? Можно ли это куда-то пристроить? Потому что, например, попадутся вам афиши боксёров и, оказывается, очень много коллекционеров, клубов оформляют себе кабинеты, дарят в подарки боксёрам и тренерам старинные афиши», — делится коллекционер.

Как отмечает коллекционер, среди находок встречаются и настоящие сенсации. Однажды вместе с пачкой старых открыток ему досталась визитка Александра Блока с личной надписью поэта «Пропустите Агнессу Ивановну во двор». Проданная Александром за сто тысяч рублей, спустя полгода она ушла на аукционе уже за семьсот.

В его коллекцию попадали и более неожиданные предметы: советский автомобильный обогреватель для варки кофе, прибор для заточки бритв или уникальный фотоаппарат НКВД, замаскированный под пуговицу. Александр особенно ценит вещи с тайнами и секретами — шкатулки с хитрыми замками или военные кассы с двойным дном, которые превращают работу коллекционера в постоянное приключение.

Как признаётся коллекционер, одной из его самых заветных мечт остаётся находка рукописных стихов Маяковского или Есенина, а ещё лучше — неизданных произведений великих писателей. Подобные реликвии для него — не просто редкость, а подлинная сенсация. «Это очень интересно, когда ты держишь в руках, например, письмо Антона Павловича Чехова и испытываешь какое-то внутреннее удовольствие. Понимаешь, что писатель держал его, сам писал, и вот спустя 50 лет уже ты держишь его в руках», — делится Александр.

Коллекционер рассказывает, что некоторые находки и вовсе оказываются музейными утратами. Так, однажды в его руки попала номерная рамка, которая, как позже выяснилось, была утеряна в Пушкинском музее ещё в 1950-е годы. Спустя шесть десятилетий она вернулась в фонды — уже через магазин Александра.

Чем отличаются письма XIX века от современных сообщений

Коллекционер отмечает, что, разбирая старинные архивы, он заметил удивительную близость переписки XIX века к современным сообщениям в мессенджерах. Люди тогда так же писали короткие записки — поздравления, пару слов о погоде или о повседневных делах, словно отправляли смс: «У нас всё хорошо. Алёша не болеет. Мама и папа целуют вас». Отличие лишь в том, что эти сообщения были написаны от руки, разным почерком, с наклоном или без, украшены марками и штемпелями.

Иногда попадались и более трогательные экземпляры — пригласительные на свадьбы или даже на поминки. Но в целом, считает коллекционер, между перепиской вековой давности и сегодняшними чатами мало что изменилось: люди по-прежнему делятся самыми простыми событиями своей жизни, только теперь делают это с помощью технологий.

Коллекция Александра — пример того, как личное увлечение может перерасти в успешное дело и превратиться в значимый вклад в сохранение культурного наследия. За 13 лет он собрал десятки тысяч предметов, открыл восемь магазинов и стал посредником между прошлым и настоящим: через его руки письма и редкие артефакты возвращаются в музеи, попадают к коллекционерам и исследователям. Сегодня коллекция Александра насчитывает тысячи уникальных вещей, а сам он продолжает искать новые находки, превращая обычные предметы в ценные свидетельства истории.