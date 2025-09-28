Гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви под аплодисменты
Церемония прощания с Тиграном Кеосаяном завершилась в Москве. Обложка © Life.ru
В Москве завершилась церемония прощания с кинорежиссёром и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Гроб с телом деятеля культуры под аплодисменты вынесли из Армянской церкви.
Гроб с телом Тиграна Кеосаяна под аплодисменты вынесли из Армянской церкви. Видео © Life.ru
Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Он был президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств. Известен своими работами в жанрах комедии и драмы, а также документальными фильмами. Создал множество популярных фильмов и телепередач, внёс значительный вклад в развитие кинематографии и телевидения. Среди его известных работ — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие, всего более 15 фильмов и сериалов. Его творчество отличалось глубоким юмором и социальной актуальностью. Тигран Кеосаян оставил яркий след в российской культуре и киноискусстве.
Напомним, Тигран Кеосаян умер 26 сентября на 60-м году жизни. Режиссёр скончался после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. В конце прошлого года у него случился сердечный приступ, приведший к коме, из которой он так и не вышел. Сегодня, 28 сентября, с режиссёром простились в Москве. Церемонию посетили МИД Мария Захарова, помощник президента Владимир Мединский, телеведущая и дипломат Ирада Зейналова, юморист Евгений Петросян, актёр Иван Охлобыстин и многие другие.
