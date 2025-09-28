Гроб с телом Тиграна Кеосаяна вынесли из Армянской церкви под аплодисменты

Тигран Кеосаян — заслуженный деятель искусств РФ (2024), заслуженный артист РФ (2025). Он был президентом международного кинофестиваля «Евразия-кинофест», членом Гильдии продюсеров России и Российской академии кинематографических искусств. Известен своими работами в жанрах комедии и драмы, а также документальными фильмами. Создал множество популярных фильмов и телепередач, внёс значительный вклад в развитие кинематографии и телевидения. Среди его известных работ — фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый», «Заяц над бездной» и другие, всего более 15 фильмов и сериалов. Его творчество отличалось глубоким юмором и социальной актуальностью. Тигран Кеосаян оставил яркий след в российской культуре и киноискусстве.