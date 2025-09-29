«Никогда не были белыми и пушистыми»: В Совфеде не удивились кровожадности Киева после атаки на Воскресенск
Сенатор Климов: Киев хочет, чтобы атаки, как в Воскресенске, происходили ежедневно
Обложка © SHOT
Украинское руководство мечтало бы о ежедневных атаках, подобно инциденту с БПЛА в подмосковном Воскресенске, по всей России. Однако это невозможно из-за мощной российской системы ПВО, которая эффективно защищает территорию страны. Об этом Life.ru рассказал сенатор Андрей Климов.
Каждый такой случай — это, в общем-то, результат того, что они с утра до вечера только о том и думают, как нам вред нанести. Не надо думать, что в остальное время они были гуманными, белыми и пушистыми. Это большое заблуждение. Они никогда не были белыми и пушистыми. Они всегда были сомнительными людьми, которые хотят нам навредить.
Данную точку зрения также разделяет сенатор Владимир Джабаров. В беседе с Life.ru он заявил, что удары по гражданским объектам и мирным жителям являются сознательной тактикой Украины. Он подчеркнул, что российские войска уже проинструктированы и дают адекватный ответ. Проблемой, по словам сенатора, является поощрение кровожадных действий Украины со стороны Европы.
«Нацистский режим бьёт не по военным целям, а по мирным гражданам», — отметил Джабаров.
Напомним, что за прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны ликвидировали 84 украинских беспилотника над регионами России. Падение обломков одного из аппаратов в Подмосковье привело к гибели двух человек: пожилой женщины и пятилетнего ребёнка. Жизнь погибшего мальчика оборвалась за двое суток до дня рождения. Life.ru также публиковал видеоролик с моментом падения БПЛА.
