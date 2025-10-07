В графике Путина на 7 октября нет созвона с Трампом

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планировали созвониться сегодня. Об этом сообщил журналистам на брифинге советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

«Не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на прозвучавший вопрос.