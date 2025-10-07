В графике Путина на 7 октября нет созвона с Трампом
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планировали созвониться сегодня. Об этом сообщил журналистам на брифинге советник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Не планируется», — сказал представитель Кремля в ответ на прозвучавший вопрос.
7 октября российский президент отмечает свой день рождения. С праздником его поздравил глава Казахстана Токаев, отметивший большой вклад Путина в сотрудничество двух стран. Поздравления главе РФ также направили армянский премьер Пашинян, азербайджанский лидер Алиев, белорусский президент Лукашенко. А Дмитриев выложил фото леопарда Грома на коленях Путина за секунду до броска на оператора.
