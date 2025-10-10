Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить

Дело Михаила Пичугина, пережившего двухмесячный дрейф на лодке в Охотском море, передано в суд. Его обвиняют в подлоге документов при регистрации судна и нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

«Установлено, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора…» — говорится в сообщении.

Михаил Пичугин обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Прокуратура установила, что при регистрации лодки он указал ложные характеристики мотора в договоре купли-продажи и заменил информационные таблички на корпусе, чтобы данные совпадали с поддельными документами. Дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края.