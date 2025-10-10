Выжившего после двух месяцев дрейфа в Охотском море будут судить
Обложка © VK / Barnaul 22
Дело Михаила Пичугина, пережившего двухмесячный дрейф на лодке в Охотском море, передано в суд. Его обвиняют в подлоге документов при регистрации судна и нарушении правил безопасности, что привело к гибели двух человек. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
«Установлено, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора…» — говорится в сообщении.
Михаил Пичугин обвиняется по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Прокуратура установила, что при регистрации лодки он указал ложные характеристики мотора в договоре купли-продажи и заменил информационные таблички на корпусе, чтобы данные совпадали с поддельными документами. Дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края.
Напомним, что в августе 2024 года Михаил Пичугин вместе с братом и племянником отправился на катамаране в путешествие по Охотскому морю между Сахалином и Хабаровским краем. Через непродолжительное время мотор лодки вышел из строя. Судно дрейфовало более двух месяцев в суровых условиях. Катамаран был обнаружен лишь вблизи села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Из трёх находившихся на нём людей выжил только Пичугин. Всё это время он питался горохом и дождевой водой, собирая её капли в ёмкости. По его рассказу, брат потерял рассудок после гибели сына, кричал и пытался выпрыгнуть за борт. Родственники погибших обвиняют госструктуры в недостаточной организации поисковых операций. Михаилу Пичугину взяли подписку о невыезде, дело направлено в Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
