Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 октября, 09:43

Мосгорсуд не удовлетворил апелляции Лебедева и Дудя* по делу Мизулиной

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /t emalebedev, yurydud*, © ТАСС / Михаил Терещенко

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /t emalebedev, yurydud*, © ТАСС / Михаил Терещенко

Мосгорсуд подтвердил решение Лефортовского районного суда по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*.

«Решение Лефортовского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы Лебедева и Дудя* — без удовлетворения», сказали в судебной коллегии.

В мае суд также потребовал вырезать фрагменты, оскорбляющие Мизулину, из того самого интервью. Если Дудю* сделать это довольно просто, то вот в роликах Лебедева неприятного для неё было побольше.

«Высасывают энергию»: Shaman рассекретил детали отношений с Мизулиной
«Высасывают энергию»: Shaman рассекретил детали отношений с Мизулиной

Напомним, Мизулину обидело то, как Артемий Лебедев* исковеркал её фамилию на интервью у Дудя*. Она решила пойти с этим в суд, обвинив их в распространении негативных сведений о ней и её работе в ЛБИ. Дизайнер в итоге принёс извинения, но принять их она отказалась. Мизулина осталась бесконечно довольна своей фантастической победой.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Екатерина Мизулина
  • Артемий Лебедев
  • Юрий Дудь
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar