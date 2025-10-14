Мосгорсуд не удовлетворил апелляции Лебедева и Дудя* по делу Мизулиной
Мосгорсуд подтвердил решение Лефортовского районного суда по иску главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю*.
«Решение Лефортовского районного суда города Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобы Лебедева и Дудя* — без удовлетворения», — сказали в судебной коллегии.
В мае суд также потребовал вырезать фрагменты, оскорбляющие Мизулину, из того самого интервью. Если Дудю* сделать это довольно просто, то вот в роликах Лебедева неприятного для неё было побольше.
Напомним, Мизулину обидело то, как Артемий Лебедев* исковеркал её фамилию на интервью у Дудя*. Она решила пойти с этим в суд, обвинив их в распространении негативных сведений о ней и её работе в ЛБИ. Дизайнер в итоге принёс извинения, но принять их она отказалась. Мизулина осталась бесконечно довольна своей фантастической победой.
* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.