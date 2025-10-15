В «Торпедо» продолжается тренерская чехарда: Кононов вернулся спустя 2 месяца

Олег Кононов вернулся на должность главного тренера «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«На пост главного тренера «Торпедо» возвращается Олег Кононов. Решение принято учредителями ФК «Торпедо Москва» Н.К. Сторожуком и В.А. Кожаевым. Олег Георгиевич будет готовить команду к кубковому матчу с «Велесом», — говорится в сообщении.

Кононов покинул пост главного тренера московского «Торпедо» 15 августа. Контракт с 59-летним белорусским специалистом был расторгнут по взаимному согласию сторон. Кононов возглавил команду в январе 2024 года и привёл её к выходу в РПЛ, заняв второе место в Первой лиге. Однако из-за скандала с договорными матчами чёрно-белые остались в Первой лиге Информация о сроке нового соглашения с Кононовым пока не раскрывается.

Сейчас «Торпедо» последнее место в лиге. 16 октября автозаводцы сыграют дома с «Велесом» в матче Кубка России. После отставки Кононова команду тренировали Павел Кирильчик, Сергей Жуков и Дмитрий Парфёнов.