Назревающий между Приднестровьем и Молдавией конфликт представляет собой противостояние Запада и России, однако его серьёзная эскалация в ближайшее время маловероятна, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Тем не менее, по его словам, в преддверии встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, провокация не исключена.

Вопрос Приднестровья остаётся серьёзной проблемой для Молдавии, взявшей курс в ЕС. Однако собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» ожидает победы здравых сил в республике и снижения вероятности полномасштабного конфликта.