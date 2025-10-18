Политолог предупредил о провокации в преддверии саммита Путина и Трампа
Дональд Трамп и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Назревающий между Приднестровьем и Молдавией конфликт представляет собой противостояние Запада и России, однако его серьёзная эскалация в ближайшее время маловероятна, полагает политолог Дмитрий Аграновский. Тем не менее, по его словам, в преддверии встречи президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, провокация не исключена.
Вопрос Приднестровья остаётся серьёзной проблемой для Молдавии, взявшей курс в ЕС. Однако собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня» ожидает победы здравых сил в республике и снижения вероятности полномасштабного конфликта.
«Я думаю, через год-два этот конфликт вообще маловероятен, и вероятность его уже уменьшается. Сейчас я жду конфликта только в виде провокации, а не в виде чего-то серьёзного. Провокации возможны и для попытки сорвать встречу Путина с Трампом», — заключил эксперт.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии.