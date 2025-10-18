В МИД РФ раскрыли, что замыслил Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Европейские союзники могут разрешить Владимиру Зеленскому организацию провокаций в преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, отмашку главарю киевского режима могут дать из Лондона или Брюсселя.
«Мы прекрасно понимаем, что для Зеленского не существует ни моральных, ни правовых ограничений, которые не позволяли бы ему использовать весь арсенал методов для создания негативного информационного фона к проводимым или готовящимся мирным переговорам», — подчеркнул дипломат.
При этом временной фактор играет важную роль — чем быстрее будет организован саммит президентов России и США в Венгрии, тем меньше вероятность подготовки масштабных провокаций, добавил собеседник «Газеты.ru».
«Других сдерживающих факторов на сегодняшний день для государства-беспредельщика, наверное, не существует», — уверен Мирошник.
Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился два часа. По итогу переговоров политики приняли решение, что их очная встреча пройдёт в столице Венгрии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор Будапешта отражает особую позицию Венгрии в рамках НАТО и ЕС. Главы МИД РФ и Венгрии уже обсудили подготовку российско-американского саммита. Позже Трамп рассказал о формате участия Зеленского во встрече с Путиным в Венгрии.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.