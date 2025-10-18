Европейские союзники могут разрешить Владимиру Зеленскому организацию провокаций в преддверии встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, отмашку главарю киевского режима могут дать из Лондона или Брюсселя.

«Мы прекрасно понимаем, что для Зеленского не существует ни моральных, ни правовых ограничений, которые не позволяли бы ему использовать весь арсенал методов для создания негативного информационного фона к проводимым или готовящимся мирным переговорам», — подчеркнул дипломат.

При этом временной фактор играет важную роль — чем быстрее будет организован саммит президентов России и США в Венгрии, тем меньше вероятность подготовки масштабных провокаций, добавил собеседник «Газеты.ru».

«Других сдерживающих факторов на сегодняшний день для государства-беспредельщика, наверное, не существует», — уверен Мирошник.