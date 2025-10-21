Сектор Газа
21 октября, 16:58

Ущерб от дерзкого ограбления Лувра оценили в €88 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin

Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокурора Парижа.

Как передаёт агентство, оценку осуществил сам музей.

Похищенные из Лувра драгоценности не были застрахованы
Напомним, на минувших выходных четверо преступников проникли в Лувр, используя автогидроподъёмник. Они похитили девять ювелирных украшений. Одни из них принадлежали императрице Евгении, супруге Наполеона III. Следствие склоняется к версии о профессиональном характере преступления. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вызвался выкупить драгоценности, чтобы вернуть их. Но передать он собирается не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби, поскольку оттуда никто не ворует.

