Ущерб от дерзкого ограбления Лувра оценили в €88 млн
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / andreonegin
Ущерб от ограбления Лувра оценивается в 88 миллионов евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на прокурора Парижа.
Как передаёт агентство, оценку осуществил сам музей.
Напомним, на минувших выходных четверо преступников проникли в Лувр, используя автогидроподъёмник. Они похитили девять ювелирных украшений. Одни из них принадлежали императрице Евгении, супруге Наполеона III. Следствие склоняется к версии о профессиональном характере преступления. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вызвался выкупить драгоценности, чтобы вернуть их. Но передать он собирается не парижскому музею, а Лувру в Абу-Даби, поскольку оттуда никто не ворует.
