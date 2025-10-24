Украинец-смертник подорвал трёх женщин на ж/д вокзале под Житомиром
Четыре человека погибли и двенадцать получили ранения в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области. Такие данные приводит полиция Украины.
По предварительной информации, инцидент произошёл во время проверки документов пограничниками у пассажиров поезда. Один из мужчин на перроне достал взрывное устройство и привёл в действие детонатор.
Среди погибших оказались три женщины 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенского района и сотрудница пограничной службы. Сам подрывник тоже не выжил.
