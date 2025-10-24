Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 11:51

Украинец-смертник подорвал трёх женщин на ж/д вокзале под Житомиром

Обложка © Национальная полиция Украины

Обложка © Национальная полиция Украины

Четыре человека погибли и двенадцать получили ранения в результате взрыва на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области. Такие данные приводит полиция Украины.

По предварительной информации, инцидент произошёл во время проверки документов пограничниками у пассажиров поезда. Один из мужчин на перроне достал взрывное устройство и привёл в действие детонатор.

Среди погибших оказались три женщины 29, 58 и 82 лет — жительницы Коростенского района и сотрудница пограничной службы. Сам подрывник тоже не выжил.

В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске
В Госдуме назвали Life.ru лучшую кару для Украины за кровавый взрыв в Красногорске

Ранее Life.ru сообщал о мощном взрыве на заводе в Копейске, который произошёл вечером 22 октября. В катастрофе погибли 12 человек. Рассматривалась версия об ударе украинского беспилотника, но она не подтвердилась. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в связи с трагедией в районе был введён режим ЧС, а 24 октября объявлено днём траура. Число пострадавших в результате инцидента достигло 35 человек. Семьям погибших будет выплачено по 10 миллионов рублей в качестве компенсации.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar