Раскрыта причина провала переговоров Трампа с Си Цзиньпином

Встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином длилась более полутора часов, после неё американский лидер старался казаться спокойным, но было заметно, что переговоры не задались. Они завершились без пресс-конференции и церемониальных жестов, хозяин Белого дома поспешил уехать, обратил внимание публицист Алексей Белов.

Он отметил в статье для 360.ru, что Трамп не смог убедить китайского лидера отказаться от российских нефтяных закупок или добиться важных компромиссов. По словам Си Цзиньпина, стороны лишь достигли «базового консенсуса», то есть каждый остался при своём. Кроме того, президент США обвинил РФ и КНР в проведении ядерных испытаний, что является ложью. Пытаясь показать силу оружием, он скорее создал сомнения в конструктивности диалога, что не позволило достичь реальных результатов.