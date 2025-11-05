«Посейдон» заступит на боевое дежурство вблизи потенциального врага, заявил военэксперт

Российский подводный аппарат «Посейдон» скоро может быть развёрнут у побережья потенциального агрессора для постоянного боевого дежурства, заявил военный эксперт Олег Шаландин. По словам офицера запаса, океанское оружие не предназначено для операций в акватории Чёрного моря и будет действовать скрытно в удалённых районах.

Он отметил, что аппарат способен длительное время находиться на позиции, периодически проходя необходимое техническое обслуживание. Кроме того, «Посейдон» может обладать возможностью дистанционного управления, что улучшит его оперативные характеристики при выполнении стратегических задач.

«Я так понимаю, что это изделие будет дежурить где-то там, у берегов потенциального агрессора. И это будет постоянно, скорее всего. <...> То есть «Посейдон» заляжет, и никто не узнает», — подчеркнул эксперт в интервью «Царьграду».