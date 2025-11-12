Ветеран «Альфы» раскрыл, кто мог организовать подрыв заминированной купюры в Красногорске

Инцидент с девятилетним мальчиком из Красногорска, получившим тяжёлые травмы от взрывного устройства, замаскированного под денежную купюру, мог быть организован украинскими спецслужбами, полагает глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он напомнил об аналогичных случаях минирования предметов с начала СВО.

«Наверное, ничего нового мы сейчас в трагедии [в Красногорске] не видим, потому что, как вы знаете, в начале СВО украинские преступники делали это очень часто — разбрасывали детские игрушки, конфеты, которые были со взрывными устройствами», — подчеркнул военный эксперт.

Он отметил, что рассматривает причастность Службы безопасности Украины или их агентуры как основную версию произошедшего. Собеседник NEWS.ru не верит в бытовой характер ЧП и что мишенью был конкретно пострадавший мальчик. В то же время он рекомендовал гражданам проявлять бдительность и не прикасаться к подозрительным предметам на улице, незамедлительно сообщая о таких находках в правоохранительные органы.