Бегство «кошелька» Зеленского с миллионами ставит под вопрос новые транши от США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd
Коррупционный скандал в украинской энергетике ставит под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой поддержки Киева со стороны западных партнёров. К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg в своей аналитической публикации.
«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — сказано в материале.
Обозреватель издания назвал раскрытие схемы по хищению 100 миллионов долларов из средств, предназначенных для энергообеспечения, настоящим сюрпризом. Публикация появилась после начала масштабной спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины в энергетической сфере.
Правоохранители обнародовали фотографии с изъятыми во время обысков крупными суммами в иностранной валюте, точный размер которых пока не раскрывается.
Напомним, 10 ноября на Украине объявили о расследовании крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски провели в компании «Энергоатом», а также у нынешнего министра юстиции (и бывшего министра энергетики) Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого украинская пресса называет «кошельком» и близким другом Зеленского. НАБУ даже опубликовало аудиозаписи разговоров из квартиры Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. В Раде раскрыли, по какому паспорту «кошелёк» Зеленского Миндич бежал с Украины.
