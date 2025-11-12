Россия и США
12 ноября, 10:02

Бегство «кошелька» Зеленского с миллионами ставит под вопрос новые транши от США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / meunierd

Коррупционный скандал в украинской энергетике ставит под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой поддержки Киева со стороны западных партнёров. К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg в своей аналитической публикации.

«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — сказано в материале.

Обозреватель издания назвал раскрытие схемы по хищению 100 миллионов долларов из средств, предназначенных для энергообеспечения, настоящим сюрпризом. Публикация появилась после начала масштабной спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины в энергетической сфере.

Правоохранители обнародовали фотографии с изъятыми во время обысков крупными суммами в иностранной валюте, точный размер которых пока не раскрывается.

ЕС выделил Украине новый транш помощи на 1,8 миллиарда евро
Напомним, 10 ноября на Украине объявили о расследовании крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски провели в компании «Энергоатом», а также у нынешнего министра юстиции (и бывшего министра энергетики) Германа Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича, которого украинская пресса называет «кошельком» и близким другом Зеленского. НАБУ даже опубликовало аудиозаписи разговоров из квартиры Миндича, где обсуждались коррупционные схемы. В Раде раскрыли, по какому паспорту «кошелёк» Зеленского Миндич бежал с Украины.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
