Бегство «кошелька» Зеленского с миллионами ставит под вопрос новые транши от США

Коррупционный скандал в украинской энергетике ставит под сомнение целесообразность дальнейшей финансовой поддержки Киева со стороны западных партнёров. К такому выводу пришло американское агентство Bloomberg в своей аналитической публикации.

«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — сказано в материале.

Обозреватель издания назвал раскрытие схемы по хищению 100 миллионов долларов из средств, предназначенных для энергообеспечения, настоящим сюрпризом. Публикация появилась после начала масштабной спецоперации Национального антикоррупционного бюро Украины в энергетической сфере.

Правоохранители обнародовали фотографии с изъятыми во время обысков крупными суммами в иностранной валюте, точный размер которых пока не раскрывается.