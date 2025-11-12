Не виноватая я! Гузеева резко ответила на обвинения об участии в афере с «виллами на Бали»

Телеведущая Лариса Гузеева едва не набросилась на журналиста портала 78.ru, который задал ей вопрос об участии в рекламе вилл на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. Он оказался аферистом и исчез с деньгами клиентов. Телезвезда не стала отвечать, сколько получила за рекламу домов в «райском уголке». По её словам, она не знала всей правды и сама осталась без недвижимости на острове.