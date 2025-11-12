Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 18:57

Не виноватая я! Гузеева резко ответила на обвинения об участии в афере с «виллами на Бали»

Гузеева заявила, что лишь рекламировала «виллы на Бали» и тоже была обманута

Обложка © ТАСС / Юрия Самолыго

Обложка © ТАСС / Юрия Самолыго

Телеведущая Лариса Гузеева едва не набросилась на журналиста портала 78.ru, который задал ей вопрос об участии в рекламе вилл на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. Он оказался аферистом и исчез с деньгами клиентов. Телезвезда не стала отвечать, сколько получила за рекламу домов в «райском уголке». По её словам, она не знала всей правды и сама осталась без недвижимости на острове.

«Вам какое дело? Вы что? Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали. Ко мне могла быть какая-то претензия, если бы я была с ним в доле. Я не знала, я тоже эту недвижимость не получила», возмутилась Гузеева.
«Ужасная рассеянность»: Кудрявцева и Гузеева рассорились после эфира «Звёзды сошлись»
«Ужасная рассеянность»: Кудрявцева и Гузеева рассорились после эфира «Звёзды сошлись»

Напомним, ранее на Гузееву подали заявления в полицию. Её заподозрили в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали от лица некого Сергея Домогацкого. По мнению потерпевших, актриса рекламировала особняки, однако на деле никакие стройки не велись. В конце 2024 года Гузеева рассказала, что якобы и сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов у Домогацкого. Телеведущую начали проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями в РФ и индонезийская полиция по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими числятся более 60 человек. Часть вилл Домогацкий даже не строил, но брал за них деньги, а пару домов он продал сразу нескольким покупателям, взяв огромную предоплату. Домогацкий обещал «рай под пальмами», но исчез вместе с деньгами. Он даже инсценировал своё похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыть исчезновение средств.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Лариса Гузеева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar