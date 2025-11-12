Не виноватая я! Гузеева резко ответила на обвинения об участии в афере с «виллами на Бали»
Гузеева заявила, что лишь рекламировала «виллы на Бали» и тоже была обманута
Обложка © ТАСС / Юрия Самолыго
Телеведущая Лариса Гузеева едва не набросилась на журналиста портала 78.ru, который задал ей вопрос об участии в рекламе вилл на Бали от застройщика Сергея Домогацкого. Он оказался аферистом и исчез с деньгами клиентов. Телезвезда не стала отвечать, сколько получила за рекламу домов в «райском уголке». По её словам, она не знала всей правды и сама осталась без недвижимости на острове.
«Вам какое дело? Вы что? Это просто была реклама. Миллион человек рекламировали. Ко мне могла быть какая-то претензия, если бы я была с ним в доле. Я не знала, я тоже эту недвижимость не получила», — возмутилась Гузеева.
Напомним, ранее на Гузееву подали заявления в полицию. Её заподозрили в причастности к мошеннической схеме с продажами вилл на Бали от лица некого Сергея Домогацкого. По мнению потерпевших, актриса рекламировала особняки, однако на деле никакие стройки не велись. В конце 2024 года Гузеева рассказала, что якобы и сама купила виллу на Бали за 127 тысяч долларов у Домогацкого. Телеведущую начали проверять Отдел по борьбе с экономическими преступлениями в РФ и индонезийская полиция по делу о мошенничестве. Всего пострадавшими числятся более 60 человек. Часть вилл Домогацкий даже не строил, но брал за них деньги, а пару домов он продал сразу нескольким покупателям, взяв огромную предоплату. Домогацкий обещал «рай под пальмами», но исчез вместе с деньгами. Он даже инсценировал своё похищение, избиение и вымогательство, чтобы скрыть исчезновение средств.
