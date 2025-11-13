Штурмовые группы 2-й армии России наступают с четырёх сторон в Покровске

Подразделения группировки войск «Центр» ведут активное наступление сразу в нескольких районах Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики. Именно там, по данным Минобороны РФ, находятся окружённые украинские формирования.

«В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны», — говорится в сообщении.