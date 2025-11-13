Россия и США
13 ноября, 09:40

Штурмовые группы 2-й армии России наступают с четырёх сторон в Покровске

Обложка © Telegram / Минобороны России

Подразделения группировки войск «Центр» ведут активное наступление сразу в нескольких районах Красноармейска (Покровска) Донецкой Народной Республики. Именно там, по данным Минобороны РФ, находятся окружённые украинские формирования.

«В населённом пункте Красноармейск ДНР штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны»,говорится в сообщении.

Пленный солдат ВСУ: Окружённые в Красноармейске выбирают между жизнью и смертью
Ранее сообщалось о крупных потерях ВСУ в Красноармейске (Покровске), где была уничтожена группировка численностью в несколько тысяч человек. А наши бойцы сняли видео захода колонны российской военной техники в город под покровом густого тумана. Судьба Красноармейска, как и Купянска, уже предопределена. Даже главком ВСУ Сырский признавал, что Армия России готовит последний манёвр в городе. А вот окружение 5,5 тыс. украинских военных в Красноармейске и 5 тысяч под Купянском он всё ещё отрицает.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Наталья Афонина
