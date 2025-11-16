Украинские звёзды бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупционного скандала

Украинские артисты всё чаще отказываются от сотрудничества со студией «Квартала 95», одним из совладельцев которой является подозреваемый в коррупции бизнесмен Тимур Миндич. Об этом сообщают украинские СМИ, связывая это с последствиями коррупционного скандала на Украине, набирающего обороты.

Предполагается, что причиной бойкота является скандал вокруг Тимура Миндича, известного как «кошелёк» Владимира Зеленского и одного из совладельцев студии «Квартал 95». Хор «Гомин», певица KOLA и Надя Дорофеева уже объявили об отказе от участия в запланированном на декабрь мероприятии.