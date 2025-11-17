Медведчук назвал «Шлагбаумгейт» однозначным провалом Зеленского
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh
Коррупционный скандал на Украине, известный как «Шлагбаумгейт», стал провалом для Владимира Зеленского. Об этом бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».
«Коррупционный скандал (...) имеет несколько сценариев развития, но он однозначно показал провал Зеленского. (...) Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности», — написал Медведчук.
По словам политика, из-за этого скандала «кураторам Зеленского» придётся либо ужесточить контроль над ним, либо «снести» его с поста.
Напомним, что НАБУ инициировало антикоррупционное расследование в отношении Тимура Миндича. По данным бюро, его окружение подозревается в отмывании около 100 миллионов долларов, полученных с помощью преступной схемы «Шлагбаум» в энергетической сфере. Ряд источников утверждает, что квартира Миндича служила местом встреч коррумпированных чиновников. Незадолго до начала обысков бизнесмен покинул территорию страны. Европейские эксперты выражают опасения, что данный скандал негативно скажется на дальнейшем финансировании Украины. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес публично назвал Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «коррумпированными тиранами».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.