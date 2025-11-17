Медведчук назвал «Шлагбаумгейт» однозначным провалом Зеленского

Коррупционный скандал на Украине, известный как «Шлагбаумгейт», стал провалом для Владимира Зеленского. Об этом бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук написал в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Коррупционный скандал (...) имеет несколько сценариев развития, но он однозначно показал провал Зеленского. (...) Зеленский после того, как стало понятно, что именно он руководил Миндичем и его командой, лишился остатков всякой самостоятельности», — написал Медведчук.

По словам политика, из-за этого скандала «кураторам Зеленского» придётся либо ужесточить контроль над ним, либо «снести» его с поста.