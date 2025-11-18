Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 10:02

Экс-депутат Рады заявил, что Умерова не ждут на Украине

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / ЕРА

Рустем Умеров. Обложка © ТАСС / ЕРА

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вряд ли в ближайшее время вернётся в страну, полагает экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его мнению, это связано с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором фигурирует чиновник, а также с вопросами его личной безопасности.

Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций
Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций

Бывший депутат Рады отметил, что Умеров находится на территории США, гражданином которых является, и недавно продлил срок своей официальной зарубежной командировки до 19 ноября. Экс-парламентарий предположил, что маршрут чиновника через Турцию и Катар в США связан с поисками решения проблем безопасности.

«То, что он будет фигурантом уголовного дела, у меня вообще нет абсолютно никаких сомнений. И я думаю, что после появления жутких публикаций в британской и американской прессе вряд ли ему удастся там о чём-то договориться», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».

Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака
Шарий: Умеров готов дать показания ФБР на Зеленского и Ермака

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует Рустем Умеров, который на всякий случай уехал с Украины в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar