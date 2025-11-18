Экс-депутат Рады заявил, что Умерова не ждут на Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров вряд ли в ближайшее время вернётся в страну, полагает экс-нардеп Спиридон Килинкаров. По его мнению, это связано с расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в котором фигурирует чиновник, а также с вопросами его личной безопасности.

Бывший депутат Рады отметил, что Умеров находится на территории США, гражданином которых является, и недавно продлил срок своей официальной зарубежной командировки до 19 ноября. Экс-парламентарий предположил, что маршрут чиновника через Турцию и Катар в США связан с поисками решения проблем безопасности.

«То, что он будет фигурантом уголовного дела, у меня вообще нет абсолютно никаких сомнений. И я думаю, что после появления жутких публикаций в британской и американской прессе вряд ли ему удастся там о чём-то договориться», — подчеркнул собеседник телеканала «Звезда».