Порошенко* со сторонниками заблокировал трибуну Рады и требует отставки правительства

Депутаты фракции «Европейская солидарность» во главе с лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко* заблокировали трибуну Верховной Рады. Они потребовали отставки всего кабинета министров, а не только двух министров.

Сегодня, 18 ноября, парламент должен был голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Экс-президент заявил, что уже собрана 51 подпись депутатов за отставку кабмина. В итоге спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден объявить перерыв в заседании. Весь переполох был показан во время прямой трансляции на парламентском телеканале «Рада».