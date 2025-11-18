Порошенко* со сторонниками заблокировал трибуну Рады и требует отставки правительства
Обложка © РИА Новости / Стингер
Депутаты фракции «Европейская солидарность» во главе с лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко* заблокировали трибуну Верховной Рады. Они потребовали отставки всего кабинета министров, а не только двух министров.
Порошенко* и его партия блокировали трибуну Рады, требуя отставки кабмина. Видео © Парламенсткий телеканал «Рада»
Сегодня, 18 ноября, парламент должен был голосовать за отставку главы Минюста Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Экс-президент заявил, что уже собрана 51 подпись депутатов за отставку кабмина. В итоге спикер парламента Руслан Стефанчук был вынужден объявить перерыв в заседании. Весь переполох был показан во время прямой трансляции на парламентском телеканале «Рада».
Ранее Life.ru сообщал, что 10 ноября оппозиция начала процедуру отставки Правительства Украины. Партия Порошенко* указывает, что причиной стали «непрофессионализм и коррумпированность» кабмина. Следственные мероприятия проходят у экс-министра энергетики и действующего министра юстиции Германа Галущенко, в «Энергоатоме» и по месту проживания бизнесмена Тимура Миндича. Сам Миндич сбежал из страны прямо перед началом обысков, с чем ему помог лично Зеленский. В итоге рейтинг главаря киевского режима за неделю обрушился на 40%. А в Европе подумывают отказаться от финансирования Киева из-за коррупционного скандала.
* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.