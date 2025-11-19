Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 22:51

Пострадавшего в Красногорске от мины-ловушки мальчика вывели из седативного сна

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Мать мальчика, пострадавшего от взрыва мины-ловушки в подмосковном Красногорске, рассказала о состоянии сына спустя неделю после инцидента. По её словам, 9-летний ребёнок всё ещё находится под наблюдением врачей в Детском центре имени Рошаля.

«Он чувствует себя пободрее. Уже не под седацией, но всё ещё лежит в клинике. Сегодня врачи хотят начать реабилитацию, подключать психологов. Всё хорошо»,приводит слова матери MSK1.RU.

Одноклассники пострадавшего в Красногорске парня записали ему послание поддержки
Одноклассники пострадавшего в Красногорске парня записали ему послание поддержки

Ранее Life.ru сообщал, что мальчика вводили медикаментозный сон из-за постоянных болей. В результате взрыва он получил тяжёлые травмы рук. В ходе шестичасовой операции врачам пришлось ампутировать часть пальцев.

Напомним, взрыв произошёл из-за самодельного устройства, заложенного в десятирублёвую купюру. Ребёнок попытался поднять деньги с земли, что спровоцировало детонацию. Мощность взрывного устройства составила 10 граммов в тротиловом эквиваленте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar