Пострадавшего в Красногорске от мины-ловушки мальчика вывели из седативного сна

Мать мальчика, пострадавшего от взрыва мины-ловушки в подмосковном Красногорске, рассказала о состоянии сына спустя неделю после инцидента. По её словам, 9-летний ребёнок всё ещё находится под наблюдением врачей в Детском центре имени Рошаля.

«Он чувствует себя пободрее. Уже не под седацией, но всё ещё лежит в клинике. Сегодня врачи хотят начать реабилитацию, подключать психологов. Всё хорошо», — приводит слова матери MSK1.RU.