«Немедленно!» Туск выдвинул требование Зеленскому из-за подрыва на ж/д

Премьер-министр Польши Дональд Туск провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в ходе которого потребовал незамедлительно отправить польской стороне данные граждан Украины, подозреваемых в подрыве железной дороги.

«Я сказал Зеленскому, что Польша ожидает немедленной передачи всех данных, которые помогут нам», — прокомментировал телефонный звонок Туск во время бизнес-форума в Варшаве.