Кошка Муся, спасённая у «Ласточкиного гнезда», вернулась к полноценной жизни

Кошка Муся, спасённая у знаменитого замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, полностью восстановилась после пережитого стресса. Ветеринарный врач Светлана Власенко, приютившая животное, сообщила, что питомица теперь живёт полноценной жизнью.

«С Мусей всё хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живёт полноценной кошачью жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сказала Власенко в беседе с РИА «Новости».

По её словам, кошка любит проводить время на улице, а в дом возвращается погреться.