Кошка Муся, спасённая у «Ласточкиного гнезда», вернулась к полноценной жизни
Кошка Муся. Обложка © Telegram / ГБУ РК «Дворец-замок «Ласточкино гнездо»
Кошка Муся, спасённая у знаменитого замка «Ласточкино гнездо» в Крыму, полностью восстановилась после пережитого стресса. Ветеринарный врач Светлана Власенко, приютившая животное, сообщила, что питомица теперь живёт полноценной жизнью.
«С Мусей всё хорошо. Она полностью оправилась от пережитых потрясений и живёт полноценной кошачью жизнью. Полна оптимизма и игрового настроения», — сказала Власенко в беседе с РИА «Новости».
По её словам, кошка любит проводить время на улице, а в дом возвращается погреться.
Напомним, что 23 февраля этого года мужчина выбросил кошку Мусю, проживавшую при смотровй площадке «Ласточкино гнездо», с высоты 40 метров. Вскоре его задержали, и появились видеозаписи допроса. Никто не ожидал, что пушистик сможет выжить. Сотрудники замка даже успели попрощаться с любимицей, но вскоре пришли радостные новости: кошка осталась жива. Врачи не выявили у неё внутреннего кровотечения и помогли животному справиться с обезвоживанием.
