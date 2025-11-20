Пострадавшего от взрыва купюры в Красногорске мальчика готовят к выписке

Мальчик, получивший серьёзные ранения в результате взрыва в Красногорске, вероятно, вернётся домой из больницы уже на следующей неделе. В дальнейшем ему потребуется провести ряд операций по реконструкции, сообщает сайт MK.ru.

Авторы материала уточнили, что в центре Рошаля врачи провели операцию, но из-за серьёзности повреждений микрохирурги не смогли восстановить четыре пальца. Теперь ребёнку потребуется протезирование, однако этот вопрос ещё не обсуждался врачами с семьёй.

«Сын стабильно выздоравливает, позитивен, как любые мальчишки. Хочет двигаться. Настроение приподнятое, хотя, конечно, переживает о случившемся. По выписке пока не могу сказать — предварительно следующий вторник. Врачи — молодцы, делают всё возможное», — пояснила мама мальчика.

Школьник увлекается пением, и, по словам его матери, часто поёт в больничной палате различные песни, что говорит о его позитивном настрое.