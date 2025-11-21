Владимир Зеленский сопротивляется быстрому заключению мира из-за коррупции. Издание American Thinker утверждает, что главарь киевского режима не заинтересован в завершении конфликта, поскольку вокруг западной помощи «крутятся огромные деньги».

«Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Всё дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь», — указано в статье.