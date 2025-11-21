В США разгадали, почему Зеленский выступает против быстрого мира на Украине
Владимир Зеленский сопротивляется быстрому заключению мира из-за коррупции. Издание American Thinker утверждает, что главарь киевского режима не заинтересован в завершении конфликта, поскольку вокруг западной помощи «крутятся огромные деньги».
«Зеленский так же противится быстрому заключению мирного соглашения. Почему? Всё дело в деньгах. Президент Трамп неоднократно задавался вопросом, куда уходит вся эта помощь», — указано в статье.
Ранее сообщалось, что НАБУ провело обыски в доме бизнесмена Тимура Миндича, которого называют соратником Владимира Зеленского как соратника и управляющим его финансами. Самого Миндича не оказалось на месте, так как он выехал из страны незадолго до начала следственных действий. В этом же контексте упоминается секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, который сразу же улетел в длительную командировку якобы для переговоров об обмене пленными. Однако через несколько дней он всё же вернулся.
