Украина настаивает на перемирии с РФ до обсуждения обмена территориями

Украина и её европейские союзники выдвинут ряд требований для мирного урегулирования. Главное из них — обсуждение территориальных обменов с Россией возможно только после установления перемирия и прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

Кроме того, Киев и партнёры также ожидают от США гарантий безопасности, аналогичных положениям НАТО о коллективной обороне, и предлагают направить замороженные российские активы на восстановление Незалежной и компенсации. Данные предложения будут представлены американской стороне в Женеве 23 ноября.