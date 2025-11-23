Украина настаивает на перемирии с РФ до обсуждения обмена территориями
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
Украина и её европейские союзники выдвинут ряд требований для мирного урегулирования. Главное из них — обсуждение территориальных обменов с Россией возможно только после установления перемирия и прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.
Кроме того, Киев и партнёры также ожидают от США гарантий безопасности, аналогичных положениям НАТО о коллективной обороне, и предлагают направить замороженные российские активы на восстановление Незалежной и компенсации. Данные предложения будут представлены американской стороне в Женеве 23 ноября.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.
