Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 15:32

Украина настаивает на перемирии с РФ до обсуждения обмена территориями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Украина и её европейские союзники выдвинут ряд требований для мирного урегулирования. Главное из них — обсуждение территориальных обменов с Россией возможно только после установления перемирия и прекращения огня вдоль нынешней линии соприкосновения. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает Bloomberg.

Кроме того, Киев и партнёры также ожидают от США гарантий безопасности, аналогичных положениям НАТО о коллективной обороне, и предлагают направить замороженные российские активы на восстановление Незалежной и компенсации. Данные предложения будут представлены американской стороне в Женеве 23 ноября.

«Это угроза»: Среди 28 пунктов плана Трампа «спрятали» сигнал Зеленскому
«Это угроза»: Среди 28 пунктов плана Трампа «спрятали» сигнал Зеленскому

Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • США
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar