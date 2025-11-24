Россия и США
Регион
24 ноября, 11:31

В Госдуме отреагировали на изменения в мирном плане Трампа по Украине

Обложка © Life.ru

Для России критически важно иметь окончательный и согласованный с Украиной вариант мирного договора, иначе внесение изменений в текст может стать бесконечным процессом. Такое мнение выразила зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

«Если мы каждый раз будем что-то править в документе, это затянется бесконечно. Поэтому мы наблюдаем пока, держим позицию, ждём, что они там нарешают, чтобы потом реагировать и вносить свои какие-то коррективы, не соглашаться или соглашаться с тем, что они предлагают», — указала парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По её словам, сначала украинская сторона должна внести все желаемые корректировки, и только после этого российская сторона сможет обозначить свои возражения и несогласия.

Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.

