В Госдуме отреагировали на изменения в мирном плане Трампа по Украине

Для России критически важно иметь окончательный и согласованный с Украиной вариант мирного договора, иначе внесение изменений в текст может стать бесконечным процессом. Такое мнение выразила зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

«Если мы каждый раз будем что-то править в документе, это затянется бесконечно. Поэтому мы наблюдаем пока, держим позицию, ждём, что они там нарешают, чтобы потом реагировать и вносить свои какие-то коррективы, не соглашаться или соглашаться с тем, что они предлагают», — указала парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

По её словам, сначала украинская сторона должна внести все желаемые корректировки, и только после этого российская сторона сможет обозначить свои возражения и несогласия.