Стало известно, как давление со стороны Вашингтона «дожало» Зеленского
Axios: Зеленский принял план США по урегулированию из-за растущего давления
Владимир Зеленский, осознавая невозможность отвергнуть предложенный США план урегулирования, был вынужден его принять. Давление на главу киевского режима со стороны Вашингтона усиливалось буквально с каждым часом, сообщает портал Axios.
«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — говорится в материале, который ссылается на украинского чиновника.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.
