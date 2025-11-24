Владимир Зеленский, осознавая невозможность отвергнуть предложенный США план урегулирования, был вынужден его принять. Давление на главу киевского режима со стороны Вашингтона усиливалось буквально с каждым часом, сообщает портал Axios.

«Зеленский согласился принять этот план в качестве основы для переговоров, потому что знал, что не может позволить себе отвергнуть его», — говорится в материале, который ссылается на украинского чиновника.