Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 11:52

Стало известно, как простые украинцы относятся к плану Трампа по завершению конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990

Мирный план президента США Дональда Трампа вызвал неоднозначную реакцию в мире. В то время как западные СМИ характеризуют его как «план капитуляции», многие простые украинцы, наоборот, поддерживают идею американского лидера, критикуя собственные власти.

К примеру жители Киева считают, что боевые действия можно было предотвратить ещё в феврале 2022 года, сохранив тысячи жизней. Кроме того, они уверены, что Европа должна в полной мере осознать последствия конфликта.

«Европе должно стать настолько больно и страшно, что европейцы должны будут умолять Россию пощадить их, пока не стало слишком поздно», — цитирует украинку kp.ru.

«‎Критический момент»: Зеленский пожаловался на давление после переговоров в Женеве
«‎Критический момент»: Зеленский пожаловался на давление после переговоров в Женеве

Иные комментаторы прямо обвиняют Владимира Зеленского в коррупции, утверждая, что режим «грабил страну четыре года, пока военные гибли в окопах». При этом многие украинцы сомневаются в его политической воле и готовности принять условия, которые предлагает Трамп.

В дискуссиях также поднимаются вопросы о будущем русскоязычного населения, судьбе политических заключённых и последствиях возможной отмены военного положения. Некоторые украинцы выражают надежду на мир, но опасаются новых социальных ограничений в послевоенный период.

«Позиция «просроченного» нашего теперь — цугцванг. Он прекрасно понимает, скоро придётся отменять военное положение, после чего вскроется абсолютно всё. Вот тогда нашему «Наполеону» завидовать будет некому. Даже черти в аду ему посочувствуют!» — уверены простые украинцы.

В Госдуме отреагировали на изменения в мирном плане Трампа по Украине
В Госдуме отреагировали на изменения в мирном плане Трампа по Украине

Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar