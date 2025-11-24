Мирный план президента США Дональда Трампа вызвал неоднозначную реакцию в мире. В то время как западные СМИ характеризуют его как «план капитуляции», многие простые украинцы, наоборот, поддерживают идею американского лидера, критикуя собственные власти.

К примеру жители Киева считают, что боевые действия можно было предотвратить ещё в феврале 2022 года, сохранив тысячи жизней. Кроме того, они уверены, что Европа должна в полной мере осознать последствия конфликта.

«Европе должно стать настолько больно и страшно, что европейцы должны будут умолять Россию пощадить их, пока не стало слишком поздно», — цитирует украинку kp.ru.

Иные комментаторы прямо обвиняют Владимира Зеленского в коррупции, утверждая, что режим «грабил страну четыре года, пока военные гибли в окопах». При этом многие украинцы сомневаются в его политической воле и готовности принять условия, которые предлагает Трамп.

В дискуссиях также поднимаются вопросы о будущем русскоязычного населения, судьбе политических заключённых и последствиях возможной отмены военного положения. Некоторые украинцы выражают надежду на мир, но опасаются новых социальных ограничений в послевоенный период.

«Позиция «просроченного» нашего теперь — цугцванг. Он прекрасно понимает, скоро придётся отменять военное положение, после чего вскроется абсолютно всё. Вот тогда нашему «Наполеону» завидовать будет некому. Даже черти в аду ему посочувствуют!» — уверены простые украинцы.