Стало известно, как простые украинцы относятся к плану Трампа по завершению конфликта
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir9990
Мирный план президента США Дональда Трампа вызвал неоднозначную реакцию в мире. В то время как западные СМИ характеризуют его как «план капитуляции», многие простые украинцы, наоборот, поддерживают идею американского лидера, критикуя собственные власти.
К примеру жители Киева считают, что боевые действия можно было предотвратить ещё в феврале 2022 года, сохранив тысячи жизней. Кроме того, они уверены, что Европа должна в полной мере осознать последствия конфликта.
«Европе должно стать настолько больно и страшно, что европейцы должны будут умолять Россию пощадить их, пока не стало слишком поздно», — цитирует украинку kp.ru.
Иные комментаторы прямо обвиняют Владимира Зеленского в коррупции, утверждая, что режим «грабил страну четыре года, пока военные гибли в окопах». При этом многие украинцы сомневаются в его политической воле и готовности принять условия, которые предлагает Трамп.
В дискуссиях также поднимаются вопросы о будущем русскоязычного населения, судьбе политических заключённых и последствиях возможной отмены военного положения. Некоторые украинцы выражают надежду на мир, но опасаются новых социальных ограничений в послевоенный период.
«Позиция «просроченного» нашего теперь — цугцванг. Он прекрасно понимает, скоро придётся отменять военное положение, после чего вскроется абсолютно всё. Вот тогда нашему «Наполеону» завидовать будет некому. Даже черти в аду ему посочувствуют!» — уверены простые украинцы.
Напомним, ранее Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Документ, в частности, включает отмену антироссийских санкций. При этом президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану. На этом фоне Владимир Зеленский заявил о «тяжёлом выборе» Украины. Однако он хочет переписать план Трампа вместе с лидерами ЕС.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.