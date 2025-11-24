Раскрыт трюк Зеленского для спасения Ермака от коррупционного дела

Владимир Зеленский назначил главу своей администрации Андрея Ермака руководителем переговорной группы по урегулированию конфликта как раз тогда, когда все стрелки указали на его причастность к коррупционному скандалу. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, такое кадровое решение может быть связано с попыткой защитить его от обвинений.

«Он (Зеленский) спасает его (Ермака) от подозрения», — сказал источник из команды Зеленского.

Издание также высказывает предположение, что этим назначением Зеленский пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак «пришёл с ним и уйдёт с ним».