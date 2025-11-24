Раскрыт трюк Зеленского для спасения Ермака от коррупционного дела
Обложка © РИА Новости / Стрингер
Владимир Зеленский назначил главу своей администрации Андрея Ермака руководителем переговорной группы по урегулированию конфликта как раз тогда, когда все стрелки указали на его причастность к коррупционному скандалу. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники, такое кадровое решение может быть связано с попыткой защитить его от обвинений.
«Он (Зеленский) спасает его (Ермака) от подозрения», — сказал источник из команды Зеленского.
Издание также высказывает предположение, что этим назначением Зеленский пытается выполнить данное в 2021 году обещание о том, что Ермак «пришёл с ним и уйдёт с ним».
Напомним, что во фракции «Слуга народа» разгорелся внутриполитический кризис, поскольку часть нардепов требуют уволить Андрея Ермака из-за причастности к коррупционным схемам. В Киеве даже прошёл митинг, на котором люди требовали вышвырнуть его с Банковой. Однако Владимир Зеленский занял принципиальную позицию и не стал увольнять своего соратника. Вместо этого с поста главы партии Зеленского может вылететь Давид Арахамия, который также убеждает главу режима отправить Ермака в отставку.
