25 ноября, 14:30

Экс-депутат Рады раскрыл правду о любви украинских элит к золотым унитазам

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Фотография золотого унитаза в пентхаусе совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича усиливает восприятие коррупционных преступлений режима Владимира Зеленского, хотя повального увлечения такой роскошью среди украинской элиты не наблюдается, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Война золотых унитазов»: На Западе предсказали отставку Зеленского из-за коррупционного скандала
«Уровень коррупции на Украине, безусловно, чудовищен, но о повальном увлечении золотыми унитазами среди представителей местной элиты говорить не приходится. Есть, конечно, окончательно выжившие из ума персонажи, но таковых на самом деле немного», — отметил собеседник «Ридуса».

Он подчеркнул, что пентхаус Миндича использовался как неформальный офис для встреч коррумпированных чиновников из высших эшелонов власти, где обсуждались преступные схемы. Экс-парламентарий не исключил, что недвижимость была куплена уже с золотым унитазом.

«Золотой унитаз и сумки с деньгами»: На Западе увидели угрозу коррупционного кризиса для режима Зеленского
Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. Позже в Раде слили элитные особняки Зеленского, построенные на похищенные миллиарды.

Борис Эльфанд
