Экс-депутат Рады раскрыл правду о любви украинских элит к золотым унитазам

Фотография золотого унитаза в пентхаусе совладельца студии «Квартал-95» Тимура Миндича усиливает восприятие коррупционных преступлений режима Владимира Зеленского, хотя повального увлечения такой роскошью среди украинской элиты не наблюдается, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Уровень коррупции на Украине, безусловно, чудовищен, но о повальном увлечении золотыми унитазами среди представителей местной элиты говорить не приходится. Есть, конечно, окончательно выжившие из ума персонажи, но таковых на самом деле немного», — отметил собеседник «Ридуса».

Он подчеркнул, что пентхаус Миндича использовался как неформальный офис для встреч коррумпированных чиновников из высших эшелонов власти, где обсуждались преступные схемы. Экс-парламентарий не исключил, что недвижимость была куплена уже с золотым унитазом.