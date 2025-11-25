Стармер назвал четыре условия для «справедливого мира» на Украине

На Украине прочный мир можно достигнуть только при наличии четырёх условий: сохранение украинского суверенитета, возможность страны защищаться в будущем, самостоятельность Киева в государственных вопросах, а также возможное членство в ЕС и НАТО при согласии стран-участниц объединений. Политика цитирует Sky News.

По словам Стармера, изначальный план США по урегулированию украинского конфликта содержал «неприемлемые» пункты, но и имел ряд позитивных положений для установления «справедливого мира» на Украине. Премьер добавил, что Вашингтон и Киев согласовали окончательный текст документа, и это «не новый набор предложений или соглашений».