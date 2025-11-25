Стармер назвал четыре условия для «справедливого мира» на Украине
На Украине прочный мир можно достигнуть только при наличии четырёх условий: сохранение украинского суверенитета, возможность страны защищаться в будущем, самостоятельность Киева в государственных вопросах, а также возможное членство в ЕС и НАТО при согласии стран-участниц объединений. Политика цитирует Sky News.
По словам Стармера, изначальный план США по урегулированию украинского конфликта содержал «неприемлемые» пункты, но и имел ряд позитивных положений для установления «справедливого мира» на Украине. Премьер добавил, что Вашингтон и Киев согласовали окончательный текст документа, и это «не новый набор предложений или соглашений».
Напомним, американский лидер Дональд Трамп предложил Украине мирный план из 28 пунктов, включающий отмену антироссийских санкций, сокращение численности ВСУ, некоторые территориальные уступки со стороны Киева. На встрече в Женеве американская и украинская делегации обсудили текст документа, после чего план был сокращён до 19 пунктов. Предположительно, были исключены такие пункты, как амнистия за военные преступления и ограничения на действия Вооружённых сил Украины. CBS News со ссылкой на американского чиновника сообщило, что украинская сторона выразила готовность подписать мирное соглашение с Россией.
