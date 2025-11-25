Задержан четвёртый подозреваемый в ограблении Лувра

Четвёртый и последний подозреваемый в ограблении Лувра задержан. Об этом сообщает издание Le Parisien, отмечая, что французская полиция более месяца вела за ним наблюдение.

По данным издания, подозреваемый уже известен следствию и поддерживал связь с тремя другими задержанными. В настоящее время под стражей находятся четверо: двое мужчин — 38 и 39 лет, и две женщины — 31 и 40 лет.