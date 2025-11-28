За фигуранта «Миндичгейта» Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен
Бывший исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Игорь Фурсенко, фигурирующий в деле о коррупции бизнесмена Тимура Миндича, был освобождён под залог. Как сообщил его защитник Петр Бойко, сумма залогового обеспечения составила 95 миллионов гривен.
В качестве дополнительных мер пресечения Фурсенко обязан носить электронный браслет контроля и передать свои заграничные паспорта. Адвокат воздержался от комментариев относительно того, кто именно предоставил денежные средства для залога.
Согласно информации, распространённой средствами массовой информации, выплату залога за Фурсенко ещё 24 ноября осуществила частная компания «Варус Синерджи». Данное предприятие имеет уставной капитал в размере 100 тысяч гривен и специализируется на оптовой торговле лесоматериалами.
Ранее Life.ru писал, что во фракции «Слуга народа» разгорелся внутриполитический кризис, поскольку часть нардепов требуют уволить Андрея Ермака из-за причастности к коррупционным схемам. В Киеве даже прошёл митинг, на котором люди требовали вышвырнуть его с Банковой. Однако Владимир Зеленский занял принципиальную позицию и не стал увольнять своего соратника. Вместо этого с поста главы партии Зеленского может вылететь Давид Арахамия, который также убеждает главу режима отправить Ермака в отставку.
