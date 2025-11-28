За фигуранта «Миндичгейта» Фурсенко внесли залог в 95 миллионов гривен

Бывший исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Игорь Фурсенко, фигурирующий в деле о коррупции бизнесмена Тимура Миндича, был освобождён под залог. Как сообщил его защитник Петр Бойко, сумма залогового обеспечения составила 95 миллионов гривен.

В качестве дополнительных мер пресечения Фурсенко обязан носить электронный браслет контроля и передать свои заграничные паспорта. Адвокат воздержался от комментариев относительно того, кто именно предоставил денежные средства для залога.

Согласно информации, распространённой средствами массовой информации, выплату залога за Фурсенко ещё 24 ноября осуществила частная компания «Варус Синерджи». Данное предприятие имеет уставной капитал в размере 100 тысяч гривен и специализируется на оптовой торговле лесоматериалами.