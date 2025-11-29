Россиянам советуют искать защиты от «бабушкиной схемы» в мудрости из «12 стульев»
Арчил Гомиашвили ненавидел роль Остапа Бендера и ссорился с Гайдаем. Фото © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф и др. / Kinopoisk
Юристы рассказали, как уберечься от самой распространённой схемы мошенничества на рынке жилья — когда продавец после сделки заявляет, что его «обманули», и требует вернуть квартиру через суд. Экспертов опросил РБК.
Первый способ — зафиксировать в договоре, что продавец действует добровольно и не находится под влиянием мошенников. По словам доцента департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игоря Семеновского, это снижает риск последующего оспаривания сделки по основаниям «обмана» или «заблуждения» и помогает покупателю подтвердить свою добросовестность.
Второй способ — для тех, у кого уже пытаются забрать жильё. Юристы советуют просить суд прописать прямой механизм возврата: квартира возвращается продавцу только после того, как он вернёт покупателю деньги. «Как говорится в «12 стульях»: утром деньги — вечером стулья, но деньги вперёд», — напомнил юрист Олег Силкин.
Эксперты подчёркивают: в мошеннических схемах деньги у продавца обычно исчезают ещё до суда, поэтому важно заранее требовать от судьи указать порядок расчётов и условия возврата средств.
Сейчас на рынке жилья наблюдается «эффект Долиной», когда сделки аннулируются из-за продажи под давлением мошенников. Сама певица летом 2024 года попалась на удочку аферистов — она продала свою квартиры площадью 236 кв. м. и отдала деньги мошенникам. Затем Долина добивалась отмены сделки. В марте 2025 года суд принял решение в её пользу и распорядился вернуть недвижимость владелице. Теперь мошенники всё чаще используют «схему Долиной». Один из ярких случаев произошёл в Мурманске. Там девушка купила квартиру у 46-летней медсестры, оформив ипотеку. Но спустя месяц прежняя хозяйка подала заявление в полицию, заявив, что якобы действовала под влиянием мошенников.
