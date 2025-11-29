Орбан уведомил Вучича о переговорах с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал президента Сербии Александра Вучича о результатах переговоров с Владимиром Путиным и заверил в поддержке энергетической стабильности страны. Об этом Вучич сообщил на странице в соцсети, подчеркнув важность добрососедских отношений.

«Как он и обещал, он проинформировал меня о своей вчерашней встрече в Москве. И при этом подчеркнул, что Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии», — говорится в сообщении. Он также выразил готовность вносить максимальный вклад в развитие дружеского сотрудничества между странами.