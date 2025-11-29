Орбан уведомил Вучича о переговорах с Путиным
Александр Вучич и Виктор Орбан. Обложка © ТАСС / AP / Zoltan Mathe
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проинформировал президента Сербии Александра Вучича о результатах переговоров с Владимиром Путиным и заверил в поддержке энергетической стабильности страны. Об этом Вучич сообщил на странице в соцсети, подчеркнув важность добрососедских отношений.
«Как он и обещал, он проинформировал меня о своей вчерашней встрече в Москве. И при этом подчеркнул, что Венгрия окажет помощь в обеспечении энергетической стабильности Сербии», — говорится в сообщении. Он также выразил готовность вносить максимальный вклад в развитие дружеского сотрудничества между странами.
Напомним, вчера Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, переговоры продлились более трёх часов. Российский лидер сказал, что очень рад видеть венгерского коллегу в Москве, а Орбан подтвердил заинтересованность Венгрии в успешном завершении мирных инициатив и готовность предоставить площадку для переговоров по Украине. Позже венгерский политик положительно оценил результаты встречи с Путиным.
