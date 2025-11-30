Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми мерами, если тот не покинет пост

В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп предупредил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о возможности применения силовых мер в случае его отказа добровольно покинуть свой пост. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По сведениям издания, в ходе беседы, состоявшейся на прошлой неделе, также обсуждалась возможная амнистия для Мадуро и его ближайшего окружения.