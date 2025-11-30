Трамп в беседе с Мадуро пригрозил силовыми мерами, если тот не покинет пост
Дональд Трамп и Николас Мадуро. Обложка © X / Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) / Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio
В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп предупредил лидера Венесуэлы Николаса Мадуро о возможности применения силовых мер в случае его отказа добровольно покинуть свой пост. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По сведениям издания, в ходе беседы, состоявшейся на прошлой неделе, также обсуждалась возможная амнистия для Мадуро и его ближайшего окружения.
Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями, а также направлении многотысячной американской группировки к берегам страны. При этом, несмотря на то, что Министерство юстиции США предоставило армии карт-бланш на проведение операций в Венесуэле, Трамп заявил о заинтересованности венесуэльского руководства в переговорах с Соединёнными Штатами. Со своей стороны Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к возможному вторжению США.
