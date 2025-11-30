Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
30 ноября, 09:11

Раскрыты детали побега Разина в США после хищения 500 млн на хитах «Ласкового мая»

Андрей Разин. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / razin_andrey_Im

Ущерб от действий продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по уголовному делу о мошенничестве достиг примерно 500 миллионов рублей, сообщает «Царьград». По данным издания, предварительная сумма установлена судебно-бухгалтерской экспертизой и может быть уточнена по завершении следственных мероприятий.

«Без него ничего бы не было»: Новый солист «Ласкового мая» вступился за объявленного в розыск Разина
Разин объявлен в межгосударственный розыск и заочно привлечён в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как подтвердила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы семьи покойного Юрия Шатунова, основанием для возбуждения дела в 2021 году стало хищение авторских отчислений за песни группы «Ласковый май», предназначенных поэту-песеннику Сергею Кузнецову.

Следствие установило, что продюсер присваивал средства через фальшивый договор, который судебные экспертизы признали подделкой. Покойный Кузнецов при жизни отрицал подписание каких-либо документов с Разиным и указывал на прекращение выплат от РАО. За совершённое преступление экс-продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.

Верховный суд отказал Разину: Права на песни «Ласкового мая» окончательно перешли наследникам Шатунова
Напомним, Андрею Разину грозит 10 лет тюрьмы по обвинению в мошенничестве. Он объявлен в розыск по уголовной статье. По данным следствия, ущерб по делу Разина превысил 500 млн рублей. Однако продюсер сбежал в США и отказался возвращаться в Россию.

