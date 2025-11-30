Раскрыты детали побега Разина в США после хищения 500 млн на хитах «Ласкового мая»

Ущерб от действий продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина по уголовному делу о мошенничестве достиг примерно 500 миллионов рублей, сообщает «Царьград». По данным издания, предварительная сумма установлена судебно-бухгалтерской экспертизой и может быть уточнена по завершении следственных мероприятий.

Разин объявлен в межгосударственный розыск и заочно привлечён в качестве обвиняемого по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Как подтвердила адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, представляющая интересы семьи покойного Юрия Шатунова, основанием для возбуждения дела в 2021 году стало хищение авторских отчислений за песни группы «Ласковый май», предназначенных поэту-песеннику Сергею Кузнецову.

Следствие установило, что продюсер присваивал средства через фальшивый договор, который судебные экспертизы признали подделкой. Покойный Кузнецов при жизни отрицал подписание каких-либо документов с Разиным и указывал на прекращение выплат от РАО. За совершённое преступление экс-продюсеру грозит до десяти лет лишения свободы.