Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву

Президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с венгерским премьером Виктором Орбаном в рамках саммита Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Об этом заявил в соцсети Х глава Бюро по международной политике при канцелярии главы польского государства Марчин Пшидач. Причиной отмены встречи он назвал визит Орбана в Москву.

«В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент [Польши] Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», — пояснил Пшидач.

Ранее предполагалось, что после саммита Вышеградской группы 3 декабря Навроцкий прибудет в Будапешт для двусторонних переговоров с Орбаном.