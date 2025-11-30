Президент Польши отменил встречу с Орбаном из-за его визита в Москву
Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Польши Кароль Навроцкий не будет встречаться с венгерским премьером Виктором Орбаном в рамках саммита Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Об этом заявил в соцсети Х глава Бюро по международной политике при канцелярии главы польского государства Марчин Пшидач. Причиной отмены встречи он назвал визит Орбана в Москву.
«В связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом президент [Польши] Кароль Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме», — пояснил Пшидач.
Ранее предполагалось, что после саммита Вышеградской группы 3 декабря Навроцкий прибудет в Будапешт для двусторонних переговоров с Орбаном.
Напомним, 28 ноября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, она продолжалась более трёх часов. Орбан подтвердил заинтересованность Венгрии в успешной реализации мирных инициатив и заявил о готовности предоставить площадку для проведения переговоров по ситуации на Украине. После встречи венгерский политик положительно оценил общение с президентом РФ. Как сообщил канал «Би-би-си», глава Венгрии «постоянно злит союзников по ЕС и НАТО» тем, что отказывается игнорировать Путина.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.