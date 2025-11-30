Российских туристов отвезут на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытия воздушного пространства

Российские туристы, забронировавшие рейс Pegas Touristik в Венесуэлу на 1 декабря, полетят вместо этого на Кубу, в Варадеро. Причиной стало сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР) об угрозе безопасности в воздушном пространстве Венесуэлы.

«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — сообщил туроператор.

Pegas Touristik предлагает клиентам выбор: размещение в отелях Варадеро аналогичного или более высокого класса, либо возврат средств за аннулированные брони в виде депозита для будущих путешествий.

По словам гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной, все последующие рейсы в Венесуэлу также будут перенаправляться на Кубу, в Варадеро. Возобновление полётов ожидается после стабилизации обстановки.