30 ноября, 14:26

Российских туристов отвезут на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытия воздушного пространства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

Российские туристы, забронировавшие рейс Pegas Touristik в Венесуэлу на 1 декабря, полетят вместо этого на Кубу, в Варадеро. Причиной стало сообщение Ассоциации туроператоров России (АТОР) об угрозе безопасности в воздушном пространстве Венесуэлы.

«Информируем вас об отмене выполнения рейса 01.12 Москва — Порламар. Вместо него планируется выполнение рейса Москва — Варадеро», — сообщил туроператор.

Pegas Touristik предлагает клиентам выбор: размещение в отелях Варадеро аналогичного или более высокого класса, либо возврат средств за аннулированные брони в виде депозита для будущих путешествий.

По словам гендиректора Pegas Touristik Анны Подгорной, все последующие рейсы в Венесуэлу также будут перенаправляться на Кубу, в Варадеро. Возобновление полётов ожидается после стабилизации обстановки.

Ранее Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и прилегающими территориями, а также направлении многотысячной американской группировки к берегам страны. При этом, несмотря на то, что Министерство юстиции США предоставило армии карт-бланш на проведение операций в Венесуэле, Трамп заявил о заинтересованности венесуэльского руководства в переговорах с США. Со своей стороны Мадуро утвердил план готовности «всего народа» Венесуэлы к возможному вторжению.

Наталья Афонина
