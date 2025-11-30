Россия и США
30 ноября, 14:20

Вскрылись думы Зеленского из-за кандидатов в преемники Ермака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский всё ещё думает, кем можно было бы заменить отправленного в отставку с поста главы ОП Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин.

По словам Литвина, Зеленский ещё даже не определился, как именно в дальнейшем будет работать его Офис после такой «перестройки».

«Пока Владимир Зеленский определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определённое время хочет оценить представленные идеи», — сказал советник украинского политика.

Одной из первых предложение занять пост Ермака получила экс-посол Украины в США Оксана Маркарова, однако она не захотела этим заниматься. В итоге у Зеленского осталось ещё несколько кандидатов, среди которых премьер-министр Юлия Свириденко, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов* и ещё несколько возможных претендентов.

А вот сам Андрей Ермак пока исчез с радаров, несмотря на недавнее обещание отправиться на фронт воевать. Напомним, что он подал в отставку, увязнув в коррупционном скандале. СМИ считают, что с его уходом политические позиции Зеленского сильно ослабли. Однако бывший глава ОП утверждает, что они по-прежнему хорошие друзья, несмотря на всю эту ситуацию.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

