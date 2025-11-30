Вскрылись думы Зеленского из-за кандидатов в преемники Ермака

Владимир Зеленский всё ещё думает, кем можно было бы заменить отправленного в отставку с поста главы ОП Украины Андрея Ермака. Об этом сообщил советник главы киевского режима Дмитрий Литвин.

По словам Литвина, Зеленский ещё даже не определился, как именно в дальнейшем будет работать его Офис после такой «перестройки».

«Пока Владимир Зеленский определяется с форматом дальнейшей работы Офиса, за определённое время хочет оценить представленные идеи», — сказал советник украинского политика.

Одной из первых предложение занять пост Ермака получила экс-посол Украины в США Оксана Маркарова, однако она не захотела этим заниматься. В итоге у Зеленского осталось ещё несколько кандидатов, среди которых премьер-министр Юлия Свириденко, министр обороны Денис Шмыгаль, глава ГУР Кирилл Буданов* и ещё несколько возможных претендентов.

