30 ноября, 13:08

«Защищать некому»: Что произошло с Зеленским после отставки Ермака

Зеленский стал уязвимым после ухода Андрея Ермака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yanosh Nemesh

Владимир Зеленский стал уязвим после ухода Андрея Ермака с поста главы его офиса. Об этом пишет издание UnHerd.

«Поскольку Ермак был готов принимать на себя критику правительства, Зеленскому некому будет защищать его от пристального внимания к его собственным решениям», — говорится в публикации.

Обозреватель предупреждает, что американское руководство, вероятно, воспользуется сложившейся на Украине скандальной ситуацией, чтобы оказать давление на Зеленского в вопросе мирного урегулирования.

Ермак пообщался с Зеленским «один на один» в его кабинете на Банковой
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Глава киевского режима принял отставку чиновника 28 ноября. Бывший госслужащий заявил, что отправляется на фронт. Хотя многие сочли это попыткой уйти от ответственности по делу о коррупции. Теперь украинскую делегацию на мирных переговорах будет возглавлять Рустем Умеров вместо Ермака. Сам уволенный чиновник заявил, что не питает обиды к Зеленскому и якобы сохраняет с ним дружеские отношения.

Наталья Афонина
