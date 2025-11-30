«Защищать некому»: Что произошло с Зеленским после отставки Ермака

Владимир Зеленский стал уязвим после ухода Андрея Ермака с поста главы его офиса. Об этом пишет издание UnHerd.

«Поскольку Ермак был готов принимать на себя критику правительства, Зеленскому некому будет защищать его от пристального внимания к его собственным решениям», — говорится в публикации.

Обозреватель предупреждает, что американское руководство, вероятно, воспользуется сложившейся на Украине скандальной ситуацией, чтобы оказать давление на Зеленского в вопросе мирного урегулирования.