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Регион
Опубликовано 2 декабря 2025, 06:15
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Киевляне предложили лаконичный мирный план с РФ из одного пункта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

На фоне антикоррупционного скандала в украинском правительстве киевляне предложили лаконичный «мирный план» для завершения конфликта. Его суть сводится к одному пункту — прекратить финансирование Владимира Зеленского. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Просто не давайте Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро. Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — заявили местные жители.

Комментарии прозвучали на фоне кампании в украинских СМИ по «очищению» образа Владимира Зеленского, в то время как общественность подозревает его в причастности к коррупционным схемам окружения.

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Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт. CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения его соратника.

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Мария Любицкая
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