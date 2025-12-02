Киевляне предложили лаконичный мирный план с РФ из одного пункта
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На фоне антикоррупционного скандала в украинском правительстве киевляне предложили лаконичный «мирный план» для завершения конфликта. Его суть сводится к одному пункту — прекратить финансирование Владимира Зеленского. Об этом сообщает сайт kp.ru.
«Просто не давайте Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро. Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — заявили местные жители.
Комментарии прозвучали на фоне кампании в украинских СМИ по «очищению» образа Владимира Зеленского, в то время как общественность подозревает его в причастности к коррупционным схемам окружения.
Напомним, на фоне громкого коррупционного скандала на Украине начались обыски у Андрея Ермака, не дожидаясь окончания которых он подал в отставку. Владимир Зеленский принял её. Есть предположение, что Ермак может добиться иммунитета от Запада в обмен на сотрудничество. При этом он сам заявил о своём намерении отправиться на фронт. CNN прочит Зеленскому «серьёзное испытание» после внезапного увольнения его соратника.
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