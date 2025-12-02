На фоне антикоррупционного скандала в украинском правительстве киевляне предложили лаконичный «мирный план» для завершения конфликта. Его суть сводится к одному пункту — прекратить финансирование Владимира Зеленского. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Просто не давайте Зеленскому бабки, и война закончится очень быстро. Это единственный мирный план, который состоит всего лишь из одного пункта», — заявили местные жители.

Комментарии прозвучали на фоне кампании в украинских СМИ по «очищению» образа Владимира Зеленского, в то время как общественность подозревает его в причастности к коррупционным схемам окружения.