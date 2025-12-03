Плёнки Миндича
3 декабря, 10:29

Обвинение на суде запросило для Акунина* ещё год колонии

Прокуратура настаивает на дополнительном годе заключения для писателя Бориса Акунина* (настоящее имя — Григорий Чхартишвили*), чтобы в сумме его заочный приговор составил 15 лет. Это требование связано с делом об уклонении от обязанностей иноагента.

Как передаёт «РИА Новости», прокурор заявил в суде о необходимости присоединить год к уже вынесенному приговору, доведя общий срок до 15 лет.

«Прошу признать Чхартишвили* виновным назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год… путём полного присоединения по первому приговору 2-го Западного окружного военного суда», — сказал прокурор в прениях.

Напомним, в декабре 2023 года Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а 12 января 2024-го писатель попал и в список иноагентов. Кроме того, он стал фигурантом уголовного дела о распространении фейков в отношении ВС России, был объявлен в федеральный розыск и заочно арестован. В июле писателя заочно приговорили к 14 годам колонии. Основанием для обвинения послужили публичное оправдание терроризма, содействие террористической деятельности и неисполнение обязанностей, возложенных на него как на иноагента.

* Признан иностранным агентом, а также внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

