12 декабря, 12:02

Партия Зеленского проведёт съезд для переизбрания главы 17 декабря

Обложка © president.gov.ua

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» соберётся 17 декабря и решит вопрос с избранием нового руководителя. Об этом сообщает агентство РБК-Украина. Нынешний председатель Елена Шуляк занимала пост два срока подряд, и 14 декабря срок её полномочий истекает.

«Слуга народа» проведёт съезд для избрания нового председателя партии. Съезд партии, на котором ожидается избрание нового руководителя, состоится 17 декабря», — сказано в публикации.

Депутат Рады Алексей Гончаренко* сообщил, что пост главы партии займёт первый вице-спикер Александр Корниенко, который уже возглавлял «Слуг народа» до 2021 года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп публично призвал провести президентские выборы на Украине. В ответ Владимир Зеленский заявил, что «всегда готов» и назвал возможные сроки, а также поручил разработать соответствующее законодательство для голосования в условиях военного положения. В Кремле напомнили, что вопрос с легитимностью Зеленского назревал давно.

* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
